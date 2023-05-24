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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص أطلق الرصاص على أحد أقاربه بسبب الميراث بحلوان

صدى البلد

أطلق شخص الرصاص على أحد أقاربه بسبب الخلافات على الميراث حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة والسلاح غير المرخص ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص "مصاب بخرطوش بالوجه" ، وأخر وبحوزته فرد محلى ، مقيمان بدائرة القسم ، أمكن ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث ، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط بحوزته والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وإحداث إصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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