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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نتحقق من أهمية مصر للاتحاد الأوروبي، فهي قريبة من أوروبا ومنتجة للطاقة.

وأضاف كرستيان برجر ، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «مصر يمكن أن تكون محورا ومصدرا للطاقة للاتحاد الأوربي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم للصادرات من الغاز المسال من مصر للاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا العام كما حدث يمكن زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، حيث صدرت مصر الكثير من الغاز للاتحاد الأور بي أكثر من أي وقت مضى».

وتابع: «وفي مجال مكافحة الإرهاب فقد كان هناك منذ أسبوع مؤتمر ترأسته مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وهو منتدى لمجابة الإرهاب الدولي على مدار يومين مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطة مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وهناك تعاون كبير في هذا القطاع».

واستطرد: «مصر دولة ذات موقع تتلقى فيه المهاجرين لذلك نتعاون مع السلطات المصرية في عدد من القضايا؛ منها السيطرة على تهريب المهاجرين ووقف الهجرة غير الشرعية، وكيف يمكن فتح المجالات للمسارات القانونية من خلال تعزيز البرامج التدريبية، وهناك مركز في المعادي يمكن أن يتلقى فيه المتدربون عددا من البرامج لمكافحة الهجرة غير النظامية».

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