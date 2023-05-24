25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تبحث العديد من المطلقات عن كيفية الحصول على معاش بعد تاكيد الحكومة متمثلة فى وزيرة التضامن خلال الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، إنه تم فى عام 2015 إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا يغطي نحو 22 مليون مواطن.

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ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ماتريد المطلقة معرفته عن كيفية الحصول على معاش بالإضافة الى التعويضات التى تنتظرها فور خروج مشروع قانون التامين الموحد للنور فور الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس النواب فيما يلى:

منحت الدولة المطلقات دعما نقديا حتى يستطعن الصمود والتغلب على مصاعب الحياة عن طريق برنامح تكافل وكرامة لدعم الأسر المستحقة، وسوف نتعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة وهى كالاتى:

أذهبٍ الى أقرب وحدة إجتماعية التابعة لمحل سكن المخصص لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على معاش للمطلقة، والمستندات تتمثل فى صورة بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، بالإضافة الى صور قسيمة الزواج أو الطلاق وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وقيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، بالإضافة الى كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.