عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تبحث العديد من المطلقات عن  كيفية الحصول على معاش  بعد تاكيد الحكومة متمثلة فى وزيرة التضامن خلال الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، إنه تم فى عام 2015 إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا يغطي نحو 22 مليون مواطن.

شاهد الفيديو:

ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ماتريد المطلقة معرفته عن كيفية الحصول على معاش بالإضافة الى التعويضات التى تنتظرها فور خروج مشروع قانون التامين الموحد للنور فور الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس النواب فيما يلى:

منحت الدولة المطلقات دعما نقديا حتى يستطعن الصمود والتغلب على مصاعب الحياة عن طريق برنامح تكافل وكرامة لدعم الأسر المستحقة، وسوف نتعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة وهى كالاتى:

أذهبٍ الى أقرب وحدة إجتماعية التابعة لمحل سكن المخصص لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على معاش للمطلقة، والمستندات تتمثل فى صورة بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، بالإضافة الى صور قسيمة الزواج أو الطلاق وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وقيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، بالإضافة الى كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها في هذه الأماكن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ