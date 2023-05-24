المنافسة تشتد.. رئيس حزب الظفر التركي يعلن تأيده لكليتشدار في الانتخابات التركية

عقد المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية، كمال كيتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفي مع رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، الذي أعلن تأيده لكليتشدار في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وخلال المؤتمر قال حزب الظفر التركي: "قررنا دعم المرشح كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة في الانتخابات التركية.

ودعي أوزداغ مناصريه قائلا: "إذا كنتم تريدون إعادة 13 مليون نازح إلى بلادهم عليكم التصويت لكليتشدار أوغلو"، لافتا إلى أن هناك اقتراح من قبل حزب الظفر بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في غضون عام مع ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وعلى جانب آخر، كان قد قرر سنان أوغان، المرشح المنسحب من الجولة في سباق الانتخابات الرئاسية في تركيا، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وقال سنان أوغان، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".