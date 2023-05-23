مرشح تركيا صاحب المركز الثالث بالسباق الرئاسي يؤيد أردوغان في جولة الإعادة

أيد مرشح الانتخابات التركي الذي يحتل المركز الثالث الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين ، مما أدى إلى تعزيز شاغل المنصب وتكثيف التحديات لمرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في انتخابات الإعادة يوم الأحد.

حصل سنان أوغان ، القومي المتشدد الذي لم يكن معروفًا كثيرًا بين الجمهور قبل الحملة ، على دعم بنسبة 5.2٪ في الانتخابات الرئاسية الأولية في 14 مايو ، مما دفع بعض المحللين إلى وصفه بأنه 'صانع الملوك' المحتمل في جولة الإعادة.

وقال أوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة 'أعلن أننا سندعم مرشح تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية' ، مضيفًا أن حملته جعلت القوميين الأتراك 'لاعبين رئيسيين' في السياسة.

وقال إن تحالف الأمة بقيادة كيليتشدار أوغلو 'فشل في إقناعنا بالمستقبل' ، في حين أن قرار دعم أردوغان استند إلى مبدأ 'النضال بلا توقف (ضد) الإرهاب'.

حصل أردوغان على 49.5٪ من التأييد في 14 مايو مقارنة مع كيليجدار أوغلو بنسبة 44.9٪ ، فيما فاز تحالف الحزب الحاكم بالأغلبية في البرلمان. يمنح ذلك أردوغان ميزة لأنه يسعى إلى تمديد حكمه الذي دام عقدين في واحدة من أكثر الانتخابات التركية أهمية على الإطلاق.

كان أوغان ، 55 عامًا ، وهو أكاديمي سابق ، مرشح الرئاسة في الجولة الأولى لتحالف الأحزاب اليمينية بقيادة حزب النصر المعروف بموقفه المناهض للهجرة في تركيا ، أكبر مستضيف للاجئين في العالم.

وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي ، قال أوغان إن هدفه هو إزالة حزبين يغلب عليهما الأكراد من 'المعادلة السياسية' التركية ودعم القوميين والعلمانيين الأتراك.

أيد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كيليجدار أوغلو ، في حين أن حزب هدى بار الكردي الإسلامي يدعم أردوغان.

تعهد كيليتشدار أوغلو بالتراجع عن الكثير من التغييرات الكاسحة التي أدخلها أردوغان على السياسات الداخلية والخارجية والاقتصادية التركية ، بما في ذلك عكس برنامج اقتصادي غير تقليدي لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.

وقال أردوغان إن التصويت لصالحه في جولة الإعادة تصويت من أجل الاستقرار.

وفي مقابلة مع محطة تي آر تي الحكومية في وقت متأخر من مساء الاثنين ، أعرب أردوغان عن سعادته بتأييد أوغان.