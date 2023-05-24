تعليمات خاصة لثنائي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي خط الوسط على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وركز المدير الفني للفريق على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال المران، بجانب التركيز على الضغط واستخلاص الكرة من المنافس.

جلسة تصحيح الأخطاء

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

مران المستبعدين والبدلاء

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون، من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

عودة الرباعي المصاب

انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

تدريبات استشفائية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية خلال مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفائية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق خوض اللاعبين لمجموعة من التدريبات الخفيفة وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوفاً من تعرضهم للإرهاق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.