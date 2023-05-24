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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي الأهالي بمركز صدفا ويتفقد موقعا مقترحا لإقامة ممشى للمواطنين

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع القيادات التنفيذية وبعض الأهالي بمركز ومدينة صدفا وذلك على هامش جولته الميدانية لتفقد بعض المشروعات بقرى مركز صدفا لمناقشة طلبات الأهالي ومقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

 جاء ذلك بحضور النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة والمهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بالمحافظة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وممثلي دار الهندسة والشركات المنفذة للمشروعات وبعض أهالي قرى مركز ومدينة صدفا.

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حيث استكمل محافظ أسيوط جولته التفقدية بمركز صدفا بحضور لقاء مع بعض القيادات التنفيذية والأهالي بمركز ومدينة صدفا واستمع إلى طلبات بعض الأهالى ومقترحاتهم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء بعض المشروعات الخدمية بالقرى معلنًا دراسة كافة المقترحات المقدمة وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات التفنيذية بالمحافظة.
كما تقد المحافظ ومرافقوه بعض المواقع المقترحة لإقامة بعض المشروعات بقرى المركز منها موقع مقترح لإقامة ممشى للأهالي على نهر النيل والذي يجرى دراسته مع الجهات التفنيذية المختلفة.
وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.
وأوضح المحافظ أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع تقريبا بتكلفة اجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حياة كريمة المبادرة الرئاسية قرى مركز صدفا

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