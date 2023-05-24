شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري لـ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بعد تراجع بنحو قرش واحد.

ووصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في "ميد بنك".

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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