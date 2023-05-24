عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز لمتابعة توريد القمح

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته المكثفة مع مسئولي الزراعة والتموين وممثلي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات عملية توريد محصول القمح المحلي بنطاق المحافظة من المزارعين والموردين للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح كونه محصول إستراتيجي وأمن قومي هام ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .. جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة والمهندس علي هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وممثلي الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.


حيث ناقش محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - الموقف الحالي وسير العمل في منظومة التوريد لمحصول القمح في كل مركز على حدة من حيث المساحة المنزرعة والتي تم حصادها والكميات الموردة والمستهدف على مستوى كل مركز والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزراعين والتجار الموردين والتيسير في أعمال استلام القمح ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة "الردة" من خلال الالتزام بالقرارات الوزارة المنظمة لعملية الصرف لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد وتجنب أية ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.

محافظ أسيوط: ضبط 70 طن قمح داخل مطحن خاص

محافظ أسيوط: حصاد 145 ألف فدان قمح وتوريد66 ألف طن للشون والصوامع


ووجه المحافظ بتكثيف المرور اليومي والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية لضبط  أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح ومتابعة السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمساندة للمزارعين.
وقال اللواء عصام سعد أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون حيث أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي لدعم المزارعين لافتًا إلى إنه يجرى توريد محصول القمح لأكثر من 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

IMG-20230524-WA0014
IMG-20230524-WA0014
IMG-20230524-WA0017
IMG-20230524-WA0017
IMG-20230524-WA0019
IMG-20230524-WA0019
IMG-20230524-WA0018
IMG-20230524-WA0018
IMG-20230524-WA0016
IMG-20230524-WA0016
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط توريد محصول القمح بأسيوط توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط : تحرير محاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح

محافظ أسيوط: إنهاء أعمال مشروعات تبطين الترع في مواعيدها

ترشيحاتنا

في هذا الموعد.. وزيري يعلن الكشف عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ