محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز لمتابعة توريد القمح

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته المكثفة مع مسئولي الزراعة والتموين وممثلي الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات عملية توريد محصول القمح المحلي بنطاق المحافظة من المزارعين والموردين للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح كونه محصول إستراتيجي وأمن قومي هام ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .. جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة والمهندس علي هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وممثلي الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.



حيث ناقش محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - الموقف الحالي وسير العمل في منظومة التوريد لمحصول القمح في كل مركز على حدة من حيث المساحة المنزرعة والتي تم حصادها والكميات الموردة والمستهدف على مستوى كل مركز والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزراعين والتجار الموردين والتيسير في أعمال استلام القمح ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة "الردة" من خلال الالتزام بالقرارات الوزارة المنظمة لعملية الصرف لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد وتجنب أية ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.



ووجه المحافظ بتكثيف المرور اليومي والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية لضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح ومتابعة السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمساندة للمزارعين.

وقال اللواء عصام سعد أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون حيث أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي لدعم المزارعين لافتًا إلى إنه يجرى توريد محصول القمح لأكثر من 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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