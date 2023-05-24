سعر التذكرة يصل لـ4000 جنيه.. شروط دخول وتفاصيل مسرحية على وضع الطيران

ينطلق غدا الخميس، عرض مسرحية علي وضع الطيران، والتي يقوم ببطولتها كل من هشام ماجد وشيكو، ضمن فعاليات موسم الرياض .

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية علي وضع الطيران علي مدار 5 أيام متتالية، وتتراوح أسعار ما بين 75 ريالا سعوديا وهو ما يعادل 600 جنيه مصري، إلي 500 ريال وهو ما يعادل 4000 آلاف جنيه.

وضعت الجهة المنتجة للمسرحية شروط لدخول العرض المسرحي علي وضع الطيران ومنها عدم التصوير وعدم دخول الأطفال الأقل من 10 سنوات .

وتدور قصة مسرحيه على وضع الطيران، حول طائرة ركاب عادية تحمل على متنها شخصيات مختلفة متجهة من القاهرة إلى إسطنبول، لكن يسافر كل منهم لسبب ما حتى تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف للطائرة.

مسرحية علي وضع الطيران من بطولة هشام ماجد وشيكو ويشاركهما في البطولة كل من شيماء سيف ورحمة أحمد فرج الشهيرة بـ “ مربوحة ” .

ومن ناحية أخري يعرض لكل من هشام ماجد وشيكو مسلسل اللعبة والذي تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة



مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.