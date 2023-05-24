عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعر التذكرة يصل لـ4000 جنيه.. شروط دخول وتفاصيل مسرحية على وضع الطيران

علي وضع الطيران
علي وضع الطيران

ينطلق غدا الخميس، عرض مسرحية علي وضع الطيران، والتي يقوم ببطولتها كل من هشام ماجد وشيكو، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية علي وضع الطيران علي مدار 5 أيام متتالية، وتتراوح أسعار ما بين 75 ريالا سعوديا وهو ما يعادل 600 جنيه مصري، إلي 500 ريال وهو ما يعادل 4000 آلاف جنيه. 

وضعت الجهة المنتجة للمسرحية شروط لدخول العرض المسرحي علي وضع الطيران ومنها عدم التصوير وعدم دخول الأطفال الأقل من 10 سنوات . 

وتدور قصة مسرحيه على وضع الطيران، حول طائرة ركاب عادية تحمل على متنها شخصيات مختلفة متجهة من القاهرة إلى إسطنبول، لكن يسافر كل منهم لسبب ما حتى تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف للطائرة.

مسرحية علي وضع الطيران من بطولة هشام ماجد وشيكو ويشاركهما في البطولة كل من شيماء سيف ورحمة أحمد فرج الشهيرة بـ “ مربوحة ” . 

ومن ناحية أخري يعرض لكل من هشام ماجد وشيكو مسلسل اللعبة والذي تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

اللعبة 4 الحلقة 10.. تكليف فريقي هشام ماجد وشيكو بتحد جديد

اللعبة 4 الحلقة 9.. هشام ماجد يفوز بالتحدي على حساب شيكو

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

على وضع الطيران هشام ماجد رحمة أحمد فرج شيماء سيف فاعليات موسم الرياض مسلسل اللعبة 4 مسلسل اللعبة 3 منصة شاهد منصة شاهد vip موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

في هذا الموعد.. وزيري يعلن الكشف عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ