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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة 4 الحلقة 9.. هشام ماجد يفوز بالتحدي على حساب شيكو

اللعبة
اللعبة

أذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة 4 ، والذى يقوم ببطولته الفنان شيكو وهشام ماجد ، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا . 

وجاءت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “ اللعبة 4 ” ، لتكشف عن فوز “ مازو ” هشام ماجد بالتحدي ضد وسيم ، بعدما قام باستغلال حب الاخير لزوجته. 

فيما رفض كريم نجل كازو ان يساعده فى إيجاد ثغرات لعقد عمله فى مدرسة تعليم السواقة ، لذا فقد قرر ان يقوم بسرقته .

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

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أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

اللعبة احمد فتحي الفنانة رانيا يوسف الفنان شيكو شيكو وهشام ماجد على قناة mbc شهر رمضان

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