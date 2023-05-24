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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر بالدوري حتى الآن

الأهلي
الأهلي

احتفل الإعلامي أحمد شوبير، بانتصارات النادي الأهلي في الدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: “الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدوري الممتاز حتي الان”.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 54 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات.

وتوج محمد شريف، بجائزة رجل المباراة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراة فريقه أمام إنبى، التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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