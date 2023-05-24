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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير القاهرة في طرابلس يتفقد الجناح المصري بمعرض «ليبيا بيلد»

معرض ليبيا بيلد
معرض ليبيا بيلد

تفقد السفير تامر مصطفى، السفير المصري بدولة ليبيا، الجناح المصري بمعرض “ليبيا بيلد” في دورته الـ13 ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض المقام منذ 22 حتى 25 مايو الجاري وبمشاركة 20 شركة مصرية.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذ للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض، إن المعرض يحظى بإقبال شديد من جميع القطاعات الخاصة بمواد البناء والتشييد والجهات العاملة في  ليبيا من ممثلي وزارة الاتصالات والإسكان وغيرها من المرافق الحيوية التي تنفذ العديد من المشروعات.

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وأشار مجيد إلى الإقبال الشديد على الجناح المصري من ممثلي هذه الجهات الباحثة عن منتجات لاستخدامها في أعمال المشروعات المقامة حالية في دولة ليبيا والمشاريع الجديدة مثل الدهانات والأسقف المعلقة والمواسير والمواد الخاصة بالعزل.

وأثبتت تلك اللقاءات أهمية السوق الليبية للشركات المصرية المنتجه للصناعات الكيماوية وفقا  لتوصيات الدراسة التي سبق إعدادها ونشرها من قبل. 

وأوصت الشركات بالبحث عن  وكلاء وموزعين لها  بالسوق الليبية، وإيجاد مكان لمنتجاتهم بالسوق الليبي وتوفيرها للموزعين بوفرة في الأسواق حال احتياجها وطلبها للمشروعات المقامة أو المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها.

ويعد معرض “ليبيا بيلد” من أكبر المعارض التي تقام بدولة ليبيا وتغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، حيث يشارك به أكثر من 10 دول منها “تركيا – تونس – إيطاليا – الصين - الكويت”.

كما أن ليبيا تعد من أهم الأسواق العربية والأفريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والأفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كل من السعودية والمغرب.

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