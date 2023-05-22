بمشاركة 20 شركة مصرية .. "دبيبة" يفتتح معرض ليبيا بيلد

افتتح اليوم عبد الحميد دبيبة رئيس وزراء ليبيا ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي معرض ليبيا بيلد والذي يقام خلال الفترة من ٢٢ وحتي ٢٥ مايو الجاري بمشاركة وفد من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يضم محمد مجيد المدير التنفيذي و ناريمان فتحي مدير المعارض والعلاقات العامة و٢٠ شركة مصرية قام بتنظيم المعرض شركة اتيكس وإكسبو كونسالتنت جلوبال.

أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم علي أهمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، موضحا أنه تم اختيار معرض ليبيا بيلد المقام في طرابلس وفقاً لدراسة أعدها المجلس على أهم القطاعات المستهدفة للسوق الليبي.



قام المجلس باستخدام أحد آلياته لاختراق الاسواق الخارجية متمثلة في المعارض الدولية المتخصصة والتي يكون بها مشاركات دولية تحقق التواصل والتعرف علي كل ما هو جديد فضلاً عن اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال الذي يتم خلال فعاليات المعرض.

ويعد معرض ليبيا بيلد من اكبر المعارض التي تقام بدوله ليبيا وتغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، حيث يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت).

من جانبه قال محمد مجيد - المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن ليبيا تعد واحدة من أهم الأسواق العربية والافريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب. فضلا عن أنها من أكبر 15 دولة مستوردة لمختلف منتجات القطاع على مستوي العالم خاصة منتجات الأحبار والدهانات، والمواسير، مواد العزل، ومنتجات البلاستيك والمطاط، والمنظفات، ومنتجات الزجاج من أدوات المائدة والعبوات الزجاجية، والمنتجات الوسيطة من كيماويات عضوية ومتنوعة والغير عضوية، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

أوضح أنه بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2022 حوالي 383 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغ 38% مقارنة بعام 2021.

يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية بإجمالي مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة) بالإضافة الى قطاعات مواد البناء والتشييد.