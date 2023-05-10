لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التصديري للصناعات الكيماوية ينفذ 4 برامج تدريبية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن إطلاق برنامج تطوير الموردين للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال مايو الجاري.

يستهدف البرنامج دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الكيميائية وفقًا لمتطلبات السوق واعدادها للتكامل علي نحو أفضل في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينقسم البرنامج إلي أربعة برامج تدريبية هي (كفاءة استخدام الطاقة والموارد ، التحول الرقمي وتطبيق الإدارة المالية ، التمويل )والموعد النهائي لتقديم الطلبات لهذة البرامج الثلاثة هو 31 مايو 2023 اما البرنامج الرابع وهوتطوير وتنمية الأعمال التجارية فالموعد النهائي لتقديم طلباته هو 20 مايو 2023

من جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم أن الصناعة المصرية قادرة على الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا. وقال "إن التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الكيماوية يساهم في توفير التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء مع المجلس التصديري حيث يسعي المجلس في العمل على مساعدة الشركات الأعضاء لتطوير العمليات التصنيعية والانتاجية والتسويقية للخروج بمنتجات قابلة للمنافسة الدولية والتصدير.

وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو 17272 مصنع يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات على 9877 مصنع منها ومصانع إدارة المخلفات على 1903 مصنع، والورق والكرتون على نحو 865 والبويات نحو1200 مصنع، والمنظفات نحو 927 والكيماويات المتنوعة والأسمدة نحو 2500 مصنع.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزز من دور المجلس في تطوير وإعداد جاهزية الشركات الأعضاء للتصدير بشكل فعال.

