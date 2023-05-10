عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التصديري للصناعات الكيماوية ينفذ 4 برامج تدريبية

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن إطلاق برنامج تطوير الموردين للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال مايو الجاري.

يستهدف البرنامج دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الكيميائية وفقًا لمتطلبات السوق واعدادها للتكامل علي نحو أفضل في سلاسل التوريد الخاصة بها.

التصديري للصناعات الكيماوية: ندرس تأثير الأحداث في السودان على القطاع

التصديري للصناعات الكيماوية يدعو أعضائه للمشاركة في معرض أفروبلاست مايو المقبل

وينقسم البرنامج إلي أربعة برامج تدريبية هي (كفاءة استخدام الطاقة والموارد ، التحول الرقمي وتطبيق الإدارة المالية ، التمويل )والموعد النهائي لتقديم الطلبات لهذة البرامج الثلاثة هو 31 مايو 2023 اما البرنامج الرابع وهوتطوير وتنمية الأعمال التجارية فالموعد النهائي لتقديم طلباته هو 20 مايو 2023

من جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم أن الصناعة المصرية قادرة على الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا. وقال "إن التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الكيماوية يساهم في توفير التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء مع المجلس التصديري حيث يسعي المجلس في العمل على مساعدة الشركات الأعضاء لتطوير العمليات التصنيعية والانتاجية والتسويقية للخروج بمنتجات قابلة للمنافسة الدولية والتصدير.

وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو 17272 مصنع يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات على 9877 مصنع منها ومصانع إدارة المخلفات على 1903 مصنع، والورق والكرتون على نحو 865 والبويات نحو1200 مصنع، والمنظفات نحو 927 والكيماويات المتنوعة والأسمدة نحو 2500 مصنع.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزز من دور المجلس في تطوير وإعداد جاهزية الشركات الأعضاء للتصدير بشكل فعال.
 

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشركات الصغيرة والمتوسطة طاع الصناعات الكيماوية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

موضوعات متعلقة

أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات تقترب من النصف مليار جنيه خلال 9 شهور

ترشيحاتنا

من رموز الصحافة المصرية والعربية.. رئيس الشيوخ ينعى النائب محمود بكري

الأزمات تحاصر ميت عقبة.. شكوي جديدة ضد الزمالك بالفيفا بعد عقوبة أتشيمبونج

مايا مرسي: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة

مفاجأة.. 8 زلازل تضرب سوريا خلال 24 ساعة | تفاصيل

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات هامة

تصل إلى 10 آلاف دولار.. البحوث الزراعية: التمر المجدول قيمته التصديرية عالية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ