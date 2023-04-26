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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: ندرس تأثير الأحداث في السودان على القطاع

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الظروف التي يمر بها السودان حاليا من الطبيعي أن تؤثر علي تدفق الصادرات المصرية إليه، مضيفا أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي شكاوى بهذا الشأن، إلا أن المجلس سيجرى استبيانا خلال الأيام القليلة القادمة لبيان مدى تأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية بالأحداث الجارية. 


وقال أنه نتيجه للأوضاع غير المستقرة من الطبيعي أن تتوقف بعض المشاريع، كما ستتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وسيتم تجميد العمل لحين استقرار الأوضاع فضلا عن تذبذب الأوضاع المالية والنقدية وهو ما يفرض علي الشركات المصرية خلال الفترة القادمة التواصل والتفاوض مع عملاء ها بالسودان للاستعلام عما سيؤول إليه الوضع.

ولفت إلى أن عدد كبير من الشحنات المصدرة للسودان تتم عن طريق البر، وفي ظل الظروف الأمنية الحالية التي يصعب فيها تأمين للطرق فإن هذا سيؤثر سلبا علي تأمين البضائع مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الصادرات. 

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وأوضح أنه نتيجة للسياسة المالية والنقدية الغير المستقرة سيصبح من الصعب التحويل النقدي، وفي هذه الحالة سيتم قبول الإيداع النقدي، حيث أن دولة السودان واحدة من مجموعة من الدول التي يقبل الإيداع النقدي منها (العراق، السودان، جنوب السودان؛ ليبيا، اليمن، إثيوبيا؛ إيران).

يذكر أن حجم صادرات القطاع للسودان بلغت خلال 2022 نحو 297 مليون دولار، ويأتي علي رأس الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الأسمدة بقيمة 159.2 مليون دولار يليها صادرات اللدائن والبلاستيك بقيمة 68 مليون دولار ومنتجات الزجاج بقيمة 13 مليون دولار.

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