التصديري للصناعات الكيماوية: دراسة عمل منتجات بنظام العلامة التجارية الخاصة للنهدي السعودية

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن مباحثات تجري حاليا مابين المجلس وبالتنسيق مع المكتب التجاري في جده مع إحدي الصيدليات الكبرى في المملكة العربية السعودية ( النهدي ) لعمل بعض المنتجات الخاصة بها عن طريق نظام العلامة التجارية الخاصة (Private Label).

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان إدارةالصيدليات قامت بطلب بعض المنتجات التي ترغب في عمل منتجاتها بنظام العلامة التجارية الخاصة وهي كالتالي صابون سائل، جل استحمام، غسول للجسم وحفاضات أطفال و سراويل أطفال ومفارش تغيير حفاضات الأطفال وورق صحي نسائي خاصة بعد الولادة لوف استحمام

قال مجيد ان هذا يأتي في إطار التعاون المثمر والفعال مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للعمل علي زيادة الفرص التصديرية المتاحة للقطاع مشيرا إلي أنه جارى ارسال كتالوجات الشركات حتي يتم التنسيق لعقد لقاءات بين الشركات المصرية التي سيقع الاختيار عليها وإدارة الصيدليات