فيديو جديد يكشف تفاصيل تطوير برج إشارات السكة الحديد بديروط

نشرت وزارة النقل فيديو جديدا لبرج إشارات ديروط الذي تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير قد أعلن في وقت سابق دخول برج أسيوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

ويتكون المشروع بشكل عام من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94 %

ويعد برج إشارات أسيوط اكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط – القوصية – منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط وابراج (الفشن – ببا) بمحافظة بنى سويف.



https://fb.watch/kJE1O7uv22/?mibextid=Nif5oz