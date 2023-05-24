وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد" تغطية خاصة عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من احتمالية انتشار وباء فى العالم، حيث حذرت من اندلاع وباء جديد في المستقبل القريب، وذلك بسبب انتشار العديد من الأمراض المعدية التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة، إن العوامل المختلفة مثل التغيرات المناخية والحرمان من الطعام والمياه الصالحة للشرب والتلوث والسفر الدولي، يمكن أن تؤدي جميعها إلى انتشار الأمراض المعدية بشكل أسرع وأعمق.

وأضافت المنظمة، أنه من الضرورة البالغة الآن أن نتعلم من الأزمة الصحية العالمية السابقة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، وأن نتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار أي وباء جديد في المستقبل.

ولتحقيق ذلك، تعمل المنظمة على تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الكفاءة الصحية في جميع أنحاء العالم، وتشجيع الدول على تعزيز قدراتها الصحية والاستجابة السريعة لأي حالة انتشار للأمراض المعدية.

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