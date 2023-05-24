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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على استكمال صرف تعويضات متضرري النوبة

صدى البلد

استعرض مجلس الوزراء تقرير المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض.

استكمال إجراءات صرف التعويضات

ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أن تتولي محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولي والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9/7/2023 موعداً لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولي محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.

مجلس الوزراء متضررى النوبة النوبة السيسي محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات

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