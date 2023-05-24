إحالة أوراق قاتل زوجته بالدقهلية إلى مفتى الجمهورية

قررت جنايات المنصورة، إبداء الرأي الشرعي في قرار إعدام مبيض محارة، وذلك بعد تخلصه من زوجتة لطلبها زيارة نجلهما في السجن، وتحددت جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس، فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منية النصر.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم "ممدوح. ا"، محبوس، 49 عاماً، مبيض محارة، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها "صفاء. ع"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بها حتى ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها.

ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له، كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضوفه التي أودت بحياته.

وأدلى "محمد"، 14 عاماً، نجل المجني عليها، بشهادته أمام النيابة العامة بأن المتهم "والده" معتاد التعدي على المجني عليها "والدته" بالضرب لخلافات زوجية بينهما، وتدخله عدة مرات للذود عن المجني عليها، وبتاريخ الواقعة نما إلى سمعه استغاثات المجني عليها.

وباستبيان الأمر، تبين تواجد المجني عليها خارج باب المسكن، وبمحاولة فتحه تبين له غلقه وأبصر من خلاله قيام المتهم بالجثوم فوق المجني عليه محاولاً كتم أنفاسها ومعتديا عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، فتمكن من الخروج من المسكن من خلال نافذة دورة المياه وإخبار جارتهم بالواقعة وتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وأدلت نجوى إبراهيم الدسوقي، 46 عاما، ربة منزل، مقيمة بالدراكسة، بشهادتها أنها حال تواجدها بالطريق العام أبصرت نجل المجني عليها مهرولة وفي حالة بكاء شديد، وباستبيان الأمر أخبرها بقيام "والده" بالتعدي على والدته وإزهاق روحها، فتوجهت إلى مسكن المجني عليه فأبصرت جمعا من الأهالي يحاولون فتح باب المسكن.

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