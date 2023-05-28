قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

وفاة طالبة .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لبعض المتعلقات الشخصية لإحدى الفتيات حتى يتعرف عليها أهلها، بعد أن تعرضت لحادث في منطقة جليم بالإسكندرية، وتم التوصل إلى أصدقائها وذويها وسط حالة من الصدمة.



الحزن يخيم على أصدقاء الفتاة



سادت حالة من الحزن والصدمة بين صديقات وأساتذة الطالبة "بسنت أبازيد"، بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، عقب تعرضها لحادث مروري.

لقيت طالبة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة جليم.

ولمتابعة المزيد حول وفاة طالبة بالإسكندرية في حادث سير ورد فعل زميلاتها .. تابع الفيديو جراف التالي: