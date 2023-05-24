التموين: توفير لحوم طازجة بـ 195 جنيها.. تفاصيل

أكد محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، أن هناك لحوما سيتم توفيرها بسعر 195 جنيها، منوها بأن هناك كميات من الماشية دخلت البلاد.

وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن اللحمة السوداني الطازجة بـ 195 جنيها، نافيا وجود أي مشكلة في توفير اللحوم.

وأكد “لدينا رصيد حي يكفى احتياجات المواطنين”، موضحا أن السبب في رفع الأسعار، هم أصحاب محال الجزارة فى الأسواق الحرة، ولكن الأسعار اللحوم بـ وزارة التموين بـ 195 جنيها.

وأشار إلى أن اللحوم متوفرة فى جميع منافذ وزارة التموين، وهناك 313 فرعا بالقاهرة والجيزة، وجميع المجمعات بها اللحوم، مختتما “هناك لحوم لـ العيد الكبير، ولن يكون هناك مشكلة في توفيرها”.