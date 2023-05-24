خبير: مشتريات المؤسسات المالية عززت الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة اليوم

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على ارتفاع ملحوظ قدره 302.85 نقطة بنسبة صعود 1.80% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17090.56 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود والارتداد مرة أخرى لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف خبير أسواق المال أن مشتريات المؤسسات المحلية والعربية انعكست على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17000 نقطة والإغلاق أعلاه.

وأوضح عيد ان استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وتابع انه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية الأمر الذي قد يدفع المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 16800 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد نجح في استمرار تحقيق المكاسب اليومية وأغلق مرتفعا بمقدار 18.64 نقطة بنسبة صعود 0.61% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3084.69 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني والقمة التاريخية له عند مستوى 3100 نقطة.

وتابع : استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3070نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وتحقيق قمة تاريخية جديدة له باختراق مستوى 3100 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.