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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقى 16مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.
 

ارتفاع جماعي للمؤشرات الاسهم القيادية والمتوسطة الأسهم القيادية البورصة المصرية الشركات الصغيرة إيجي إكس 100 ايجي إكس 70 ختام تعاملات اليوم

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