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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة في 5 قرى |شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي قاربت المرحلة الأولى منها على الانتهاء داخل مركز زفتى بنسبة تنفيذ إجمالية تخطت الـ 85%، وذلك من خلال جولة شملت تفقد 5 قرى بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

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بدأت الجولة بتفقد مشروعات قرية دهتورة، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية ووحدة طب الأسرة بالقرية.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بعزبة عويس، إلى جانب تفقد مشروعات قرية سنباط حيث تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة بسنباط والذي يتم إنشاؤه بتكلفة 3 مليون جنيه على مساحة 1300 متر مربع ويتكون من دورين، ويحتوي على حضانة وغرفة علاج طبيعي وصالة انتظار وحجرة عزل ومعرض مفتوح وعدد 2 ورشة وغرفة تخاطب وحجرة لبرنامج مودة، كما تفقد وحدة الحماية المدنية والسوق النموذجية.


وفي ذات السياق تفقد المحافظ من مشروعات المبادرة بقرية كفر سنباط، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل لخدمة شباب القرية ، كما تفقد إنشاء أعمال التشطيبات النهائية في وحدة طب الأسرة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية تضم 80 وحدة سكنية واختتمت الجولة في القرية بتفقد السوق النموذجية.

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واختتمت الجولة في قرية شرشابة حيث تفقد المحافظ مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين ومحطة معالجة الصرف الصحي إلى جانب تفقد مركز شباب كفر السنادية.
يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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