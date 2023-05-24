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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القيصر | كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا ضخما في بيروت

بوستر حفل كاظم الساهر
بوستر حفل كاظم الساهر

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 3 من شهر يوليو القادم في بيروت. 

ويعتبر هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات كاظم الساهر في موسم الصيف حيث سبق وتعاقد على حفل آخر في الإمارات بصحبة المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

 

سفر كاظم الساهر إلى بيروت

ومن المفترض أن يسافر المطرب كاظم الساهر إلي بيروت في الأول من يوليو حيث يقوم بعمل عدة بروفات مع فرقته الموسيقية قبل الحفل ب48 ساعة ليضع قائمة الأغاني التي يقدمها أمام الجمهور.

آخر حفلات كاظم الساهر

 وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتى حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي. 

 

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

 

 

أحدث أخبار كاظم الساهر

وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

 

 كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”.

 

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