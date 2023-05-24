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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مكافآت وحوافز | بشرى في الري للعاملين بمشروعات الوزارة

صدى البلد

على هامش مشاركته في فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ قام  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمقر الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور ، وإلتقى بالعاملين للإطمئنان على سير العمل بالإدارة ، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالإدارة .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل ، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.

وأشار لوجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، والسعى لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات ، وسد العجز في العمالة بالمواقع المختلفة من خلال التدريب التحويلى ، مؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة ، وتوفير المزيد من الخدمات للعاملين ، وزيادة إيرادات الوزارة، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء.

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل وسرعة الإنجاز في مشروعات الحماية من أخطار السيول في وادى بعبع و وادى فيران ووادى أبو رديس التي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء .

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IMG-20230524-WA0236
IMG-20230524-WA0234
IMG-20230524-WA0234

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مكافآت وحوافز | بشرى في الري للعاملين بمشروعات الوزارة

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