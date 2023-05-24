هشام الخياط: العلاج بالحجامة جهل وخرافة وضد الدين.. فيديو

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، تاريخ الحجامة في الإسلام، وهل هي طب نبوي أم لا؟، والمكان الذي نشأت فيه.

وقال الخياط، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحجامة كانت موجودة في الجزيرة العربية؛ وكانت توصف بأنها طب الجزيرة العربية، مؤكدًا أن شيوخ الأزهر الشريف نفوا أنها طبًا نبويًا.

وأضاف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن تشخيص الأمراض يكون من خلال الأطباء فقط، مؤكدًا أنه رأى مهازل عدة تحدث في الأمور الخاصة بالعلاج بالحجامة.

وتابع الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن القائمين على أعمال الحجامة يفتقدون لأعمال هامة مثل قيامهم بالتعقيم الجيد، مشددًا على أن الحجامة عبارة عن جهل وخرافة والعمل بها ضد الدين.

وتابع: «أحد المشاهير كان بيتعالج عندي من ضغط الدم؛ وحد لعب في دماغه علشان يتعالج بالحجامة؛ حصلّوا نزيف في المخ وغيبوبة؛ وهو دلوقتي مشلول».