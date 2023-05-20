نشرة المرأة والصحة| إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري بحفل زفافها.. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة.. أغلى فنجان قهوة في العالم.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بعد حفل زفافها.. 10 إطلالات لـ ابنة حميد الشاعرى



تصدرت ابنة الفنان حميد الشاعرى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورها خلال حفل زفافها.

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه



احيانا نذهب للكافيهات والمقاهي لنطلب كوب من القهوة، ولكن هل تعلم أن هناك كوب من القهوة قد تجاوز سعره 1500 دولار، وهو ما يعادل 46 الف جنبه مصري تقريبا، فهل مذاقها مختلف عن مذاق القهوة التقليدية ؟

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها



تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، وقد ظهرت بفستان أسطوري.

الغطس في البحر أحدهما.. حسام موافي يكشف عن سببين لجلطات الرئة



حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أسباب جلطات الرئه، وعدم تجاهلها، وذلك لأنها تسبب في مشاكل صحية أكثر خطورة أو يمكن أن تعرض الشخص للوفاة.

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟



الكركم نبات عشبي، ينّتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، وهو واحد من أهمّ التوابل الموجودة في كل منزل، حيث يوجد على هيئة بودرة داكنة برتقالية اللون أو صفراء، ويتمّ الحصول عليها بعد غلي الجذور وتجفيفها في أفران ثم طحنها لتصبح بودرة.



بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة



تصدر الفنان عمرو يوسف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد نشره صوره وهو يعالج بالحجامة، وفى هذا التقرير نقدم لك فوائد الحجامة للجسم وفقا لموقع هيلثى.



باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت



ظهرت النجمة أنغام في كليبها الجديد سيبك إنت بإطلالتين مختلفتين، نالتا إعجاب متابعيها.



مين هيكسب ؟ خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي الليلة





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى





تعتبر المربى من أنواع الفاكهة المحفوظة، وهي مادة غذائية صناعية حلوة المذاق، تُحضّر باستعمال أنواع مختلفة من الفواكه، عادةً تكون مصنوعة من الفواكه الموسمية سريعة التلف، حيث يتم تحويلها لمربى لحفظها.



فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان



شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي عرض فيلم Indiana Jones، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، وقد ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة



يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم، تأثير كبير على الصحة العامة للفرد، إنه اضطراب عالمي يصيب ملايين الأشخاص وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، تعتبر الكلى من الأعضاء الأساسية التي ترشح الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بشرايين الدم الهشة في الكلى، مما يضعف قدرتها على العمل ويسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الخطيرة.

كل ما تكبر تحلى.. تطور إطلالات مروة عبد المنعم خلال سنوات.. شاهد



تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم تريند جوجل بعدما انهارت من البكاء خلال إستضافتها في احد البرامج، وبعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها في محنتها، وأثناء ابتعادها عن الفن.

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت



شاركت النجمة ريم مصطفى جلسة تصوير جديدة خضعت لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها



شاركت أسماء أبو اليزيد صورا جديدة مع خطيبها وهي تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية، وشاركتها مع متابعيها عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.



يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون



جميعنا نحلم بجسم ووزن مثالي دون ممارسة الرياضة، وإتباع حميات غذائية قاسية، مما يجعل الأمر مستحيل لذلك يبحث الكثيرون عن طرق لإنقاص الوزن بدون مجهود شاق.