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رئيس التحرير
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مرأة

الغطس في البحر أحدهما.. حسام موافي يكشف عن سببين لجلطات الرئة

أسباب ومخاطر جلطات
أسباب ومخاطر جلطات الرئه

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أسباب جلطات الرئه، وعدم تجاهلها، وذلك لأنها تسبب في مشاكل صحية أكثر خطورة أو يمكن أن تعرض الشخص للوفاة.

 

أسباب ومخاطر جلطات الرئه

 

وقال الدكتور حسام موافي في برنامجه "ربي زدني علما"، والذي يذاع على قناة "صدى البلد": "إن جلطة الرئه عبارة عن جسم غريب يدخل الدورة الدموية ويصل إلى الشريان الرئوي".

 

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وأضاف موافي، إلى أن دخول جسم صلب وغريب يوجد فيه فقاعة هواء يتكون عنه جلطة رئوية في الشريان الرئوي، ويعرضك لمشكلات أخرى.

 

وأشار موافي، إلى أنه "عندما يحدث كسر في عظمة الفخذ، على الفور يتسرب نخاع العظام الذي تم تناوله إلى الرئة، موضحا أن الدهون الموجودة بالنخاع ينتج عنها جلطة رئوية حادة".

 

أسباب ومخاطر جلطات الرئه

 

وأفاد موافي، بأن تلك الدهون التي تكونها عظمة النخاع، تشكل خطورة أكثر بكثير من الجلطة العادية، نتيجة إلى أنها تسد الشريان، وتتلف الرئة بالكامل.

وأوضح حسام موافي، أن هناك أسباب آخرى لسرطان الرئة وتتمثل فيما يلي:

- الولادة المتعثرة والتي ينشأ عنها تسرب للسائل الموجود حول الجنين، وبعد ذلك يدخل للرئة ويسبب انسداد للشريان وبالتالي تتلف ويحدث جلطة.

- الغطس في عمق البحر والخروج بشكل سريع ينشأ عنه دخول غاز في الشريان الرئوي، بمثابة حدوث جلطة في الرئة.

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