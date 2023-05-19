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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

فوائد تناول المربي
فوائد تناول المربي بإعتدال  

تعتبر المربى من أنواع الفاكهة المحفوظة، وهي مادة غذائية صناعية حلوة المذاق، تُحضّر باستعمال أنواع مختلفة من الفواكه، عادةً تكون مصنوعة من الفواكه الموسمية سريعة التلف، حيث يتم تحويلها لمربى لحفظها.

 

فوائد تناول المربى بإعتدال

 

 ويتم إعداد المربى عادة من نوع واحد من الفاكهة مثل مربى البرتقال، الفراولة، التين، العنب، المشمش، التوت وغيرها. تُحضّر المربى عندما يصل قوام الفاكهة إلى القوام الغليظ الثقيل، وذلك بعد غليانها على النار مع التحريك المستمر للفاكهة سواء كانت كاملةً أو مقطّعةً إلى شرائح.

 

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 وتؤكل المربى أيًّا كان نوع الفاكهة المستخدمة عبر حشوها في الساندوتشات، أو تضاف إلى الحلويات، ويكثر تناولها على في وجبة الإفطار أو العشاء، وهي من الوجبات التي تمدّ الجسم بالطاقة والنشاط، كما تساهم في تخفيف الإمساك، وفقا لما نشر في موقع “جست فود”.

وهناك فوائد عديدة يمكن جنيها من تناول المربي بإعتدال؛ حيث إنها تعزز صحّة القلب والأوعية الدموية كما تحمي من خطر الإصابة بالجلطات، بالإضتفة إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن المربي يمكنهت أم تساهم في تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر بفضل احتوائها على "البكتين"، أحد أنواع الألياف الغذائية، كما تساهم في ضبط مستوى ضغط الدم.

 

فوائد تناول المربى بإعتدال

 

وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية، إن السعرات الحرارية الموجودة في المربى وبالتحديد تناول ملعقة كبيرة، تصل إلى 56 سعرة حرارية، وتشير التقارير إلى أنّ كل 100 جرام من المربى تحتوي على 278 سعر حراري، وكل 100 جرام من مربى البرتقال تحتوي على 246 سعر حراري، وملعقة كبيرة من مربى المشمش تحتوي على 48 سعر حراري. 

أما مربى الخوخ المعلّبة تحتوي ملعقة كبيرة منها على 50 كالوري، بينما تحتوي كل ملعقة كبيرة من مربى المانجو على حوالي 45 سعر حراري، وملعقة كبيرة من مربى التوت الأزرق بها 50 سعر حراري.

وبالرغم من أن تناول المربى من الأكلات الخفيفة لذيذة الطعم، بفضل غناها بالسكريات، ولكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يسبب زيادة في الوزن، أو تناول المربى الدايت قليلة السعرات الحرارية، وهي أقل في السعرات الحرارية.

وتحتوي مربى الفراولة اللايت (الدايت) الملعقة الكبيرة منها على 23 سعر حراري. بينما ذكرت تقارير أخرى أنّ الملعقة الكبيرة من مربى الفراولة الدايت تحتوي على 16 سعر حراري، وبالتالي فإن المربى الدايت تعتمد السعرات الحرارية فيها على المكوّنات الداخلة في تحضيرها.

المربي فوائد تناول المربي الفاكهه الفراولة البرتقال

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