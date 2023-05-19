لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

الكركم نبات عشبي، ينّتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، وهو واحد من أهمّ التوابل الموجودة في كل منزل، حيث يوجد على هيئة بودرة داكنة برتقالية اللون أو صفراء، ويتمّ الحصول عليها بعد غلي الجذور وتجفيفها في أفران ثم طحنها لتصبح بودرة.

ما هي فوائد الكركم لمرضى القولون ؟

يستخدم الكركم في المطبخ الهندي والباكستاني والعديد من المطابخ العربية كأحد أنواع التوابل، حيث يُضاف إلى الأطعمة المختلفة والمشروبات وكذلك التتبيلات المختلفة لمنحه لونًا ومذاقًا مميّزًا.

ولا يقتصر استعمال الكركم على الطعام فقط، بل يعد من الأعشاب المُستخدمة في الطب البديل كعلاج للعديد من الأمراض ، بفضل ما يحتوي عليه من عناصر غذائية ومواد ومركّبات مهمّة.

ويحتوي الكركم على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة والبكتيريا والفيروسات والفطريات والالتهابات، والألياف ومجموعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة والبروتينات والكربوهيدرات.

ما هي فوائد الكركم لمرضى القولون ؟

ويُنصح خبراء التغذية والأطباء مرضى القولون بتناول بعض الأعشاب الطبيعية إلى جانب الأدوية الموصوفة، ويعد الكركم من بين الأعشاب التي تساهم في تعزيز صحّة القولون لفوائده العديدة، وتشمل ما يلي :

_يساهم الكركم في تقليل الألم المصاحب لمتلازمة القولون العصبي.

_ يساهم الكركم في علاج التهاب الأمعاء.

_ يساهم الكركم في علاج التهاب القولون التقرحي.

_ يساهم الكركم في علاج مرض كرون الذي يصيب الأمعاء.

_ يساهم الكركم في تسهيل عملية الهضم.

_ يساهم الكركم في تقليل الألم الذي يصيب المعدة.

_ يخفّف الكركم من اضّطرابات المعدة من غازات وغثيان وإسهال.

_ يخفّف الكركم من حموضة المعدة.

_ يساهم الكركم في تخفيف ارتجاع المرئ.