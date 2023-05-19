فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي عرض فيلم Indiana Jones، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، وقد ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي في مهرجان كان السينمائي

وظهرت مريم أوزرلي بفستان طويل باللون الأسود، وبأكمام طويلة وكان الفستان بالكامل من الدانتيل الشفاف، ومزين برسومات ورود وريش. واختارت مع مع طرحة سوداء قامت بإرتدائها على رأسها .

وكان فستان مريم أوزرلي من تصميم مصممة الأزياء الروسية يوليا يانينا من مجموعة شتاء وخريف 2022.

مريم اوزرلي





وتركت مريم أوزرلي خصلات شعرها الأصفر منسدلة بتسريحة أنسيابية وناعمة على كتفها، وهو كا تناسب مع تفاصيى إطلالتها.

مريم أوزرلي

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج بألوان ترابية ناعمة، والتي أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

مريم أوزرلي

وتزينت مريم أوزرلي بقرطين ناعمين وعقد وأسورة وخاتم تناسبوا مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

مريم اوزرلي

مريم أوزرلي