عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي عرض فيلم Indiana Jones، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، وقد ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي في مهرجان كان السينمائي

 

وظهرت مريم أوزرلي بفستان طويل باللون الأسود، وبأكمام طويلة وكان الفستان بالكامل من الدانتيل الشفاف، ومزين برسومات ورود وريش. واختارت مع مع طرحة سوداء قامت بإرتدائها على رأسها .

 

يتخطى 80 ألف جنيه.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان مع رئيس فلسطين

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

 

وكان فستان مريم أوزرلي من تصميم مصممة الأزياء الروسية يوليا يانينا من مجموعة شتاء وخريف 2022.

 

مريم اوزرلي


 

وتركت مريم أوزرلي خصلات شعرها الأصفر منسدلة بتسريحة أنسيابية وناعمة على كتفها، وهو كا تناسب مع تفاصيى إطلالتها.

 

مريم أوزرلي

 

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج بألوان ترابية ناعمة، والتي أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

 

مريم أوزرلي

 

وتزينت مريم أوزرلي بقرطين ناعمين وعقد وأسورة وخاتم تناسبوا مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

 

مريم اوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم مريم اوزرلي تفاصيل إطلالة مريم اوزرلي مهرجان كان السينمائي الفنانة التركية مريم أوزرلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

وصفة سورية.. طريقة عمل فتة الباذنجان في خمس خطوات

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

مجسم وعصري.. سعر غير متوقع لفستان لجين عمران الليموني

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

إطلالات النجمات العربيات تخطف الأنظار بمهرجان كان.. منى زكي ومايا دياب أبرزهن

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

ماذا تفعل لمن يؤذيك بقوله أو فعله؟.. خطيب المسجد الحرام: رد عليه بـ 6 أمور

مصطفى بكري: لا حديث حاليا سوى عن لم شمل البيت العربي

71 كيانًا .. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

بـ صورة لـ مرتضى منصور | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

غلق كلي لـ المحور من ميت عقبة إلى أعلى نفق وادي النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

كل ما تكبر تحلى.. تطور إطلالات مروة عبد المنعم خلال سنوات.. شاهد

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ