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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه

أغلى فنجان قهوة يصل
أغلى فنجان قهوة يصل سعره إلى 1500 دولار

احيانا نذهب للكافيهات والمقاهي لنطلب كوب من القهوة، ولكن هل تعلم أن هناك كوب من القهوة قد تجاوز سعره 1500 دولار، وهو ما يعادل 46 الف جنبه مصري تقريبا، فهل مذاقها مختلف عن مذاق القهوة التقليدية ؟

 

أغلى فنجان قهوة يصل سعره إلى 1500 دولار

 

وداخل أحد المقاهي في أستراليا يُقدم فنجان من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار، أي ما يعادل 46 ألف جنيه مصري تقريبا، مما يجعلها من أغلى أنواع القهوة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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ويرجع زيادة سعر هذا النوع من القهوة الذي يصل إلى 1500 دولار أمريكي، إلى الصعوبة الشديدة في الحصول على حبوب البن، حيث يحتاج الزبون إلى طلب القهوة قبل أسبوعين من تناولها، حتى يتمكن المقهى من نقل حبوب البن من بنما إلى أستراليا.

 

أغلى فنجان قهوة يصل سعره إلى 1500 دولار

 

وبعد شراء البن يتم تحضيره بطريقة تأخذ وقتا طويلا حتى لا يتغير طعمه الأصلي، وتلك الحبوب من البن الاستثنائي تحضر بطريقة غير تقليدية، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر، ويتم تحميص البن على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا.

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