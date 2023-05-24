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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا سيحدث إذا هاجمت إسرائيل إيران؟.. مسئول سابق بجيش الاحتلال يرد

أرشيفية
أرشيفية

علق العقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الذي قال فيها إن هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عمل عسكري من قبل إسرائيل ضد إيران.

وردا على سؤال إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تنفذ هجوما بمفردها ، أجاب عميدرور  "هذا قرار إسرائيلي ، لسنا بحاجة إلى الأمريكيين لاتخاذ القرار وتنفيذه"، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

وأضاف عميدرور أن تل أبيب  ليست بحاجة إلى موافقة أمريكية لمهاجمة إيران، موضحا "إذا استنتجت إسرائيل أن الهجوم على إيران في مصلحتها العليا ، فإنها ستبلغ الأمريكيين في أقرب وقت ممكن بأنها في طريقها".

وتابع عميدرور بحسب الموقع العبري "لن تصعد أي طائرة أمريكية لإيقاف الطائرات الإسرائيلية. وعندما هاجمنا في العراق ، لم يعجب الأمريكيون هذا" .

وحول امتلاك إسرائيل القوة لمهاجة إيران، قال "لدينا القدرة .. إنها أقل مما يمتلكه الأمريكيون .. لكن لدينا القدرة وسوف نتسبب في أضرار جسيمة للنظام النووي الإيراني".

وتابع "لا يتعلق الأمر بمسألة الضرر الذي سنحدثه. يجب أن يكون تقييم العمل هو أن الإيرانيين سيردون بعدوانية كبيرة ، وسيحاولون بكل ما لديهم، وسوف يفعلون ذلك".

واستطرد "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، إنه في حالة الهجوم سيكون هناك بالتأكيد رد فعل إيراني بجانب رد من حزب الله ".

وفيما يتعلق باستعداد مواطني إسرائيل في حال حدوث مثل هذا السيناريو ، أجاب أن "العبء الرئيسي للتحضير لمثل هذا الوضع يقع في البداية على عاتق رئيس الأركان نفسه".

وأشار إلى أن بيان رئيس الأركان الإسرائيلي يعني "نحن نستعد ، أقول لكم إن ذلك سيحدث".

وفي وقت سابق أمس، قال هاليفي، في رسالة لإيران إن "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية".

وأوضح هاليفي: "لقد أحرزت إيران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا: "على الصعيد الإقليمي، إيران متورطة في كل أمر من حولنا، في كل أمر ضدنا من توجيهات وخبرة وأموال، وكل عدو نلتقي به بطريقة أو بأخرى لديه بصمة إيرانية".

ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي مهددا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".

وأردف هاليفي: "تبعد إيران 1500 كم من هنا. هذه ليست عملية بسيطة لسلاح الجو أيضا. يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يقاتل في الفناء الخلفي ونحن بحاجة إلى بناء القدرات".

وتابع: "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحد مختلف عما فعلناه في الماضي".

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