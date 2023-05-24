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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير حجامة : تعلمتها من طبيب وتعالج الصداع وآلام العظام .. فيديو

ياسر سعودي
ياسر سعودي

أكد ياسر سعودي، خبير الحجامة العلاجية، أن الحجامة تعالج أمراضا كثيرة بشكل نهائي.

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وأوضح ياسر سعودي خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة حول الحجامة ما بين الخرافة والعلم، أن العلاج بالحجامة على 3 مراحل، علاج نهائي لبعض الأمراض، أو تدخل كعامل مساعد لبعض الأدوية أو عدم التدخل بالحجامة نهائيا.


وأشار خبير حجامة، إلى أن الحجامة تعالج بشكل نهائي الصداع المزمن والفقرات والعظام وعرق النساء، مضيفا أن الحجامة سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنها كانت موجودة قبل الإسلام إلا أن النبي أقرها وعُولج بها.


وأضاف خبير الحجامة العلاجية، أن العلاج بالحجامة لا يعني نفي العلاج بالأدوية والعلاجات الحالية.


وكشف أن العلاج بالحجامة يكون عبر استخدام كؤوس حجامة على الكفوف والكاحل ومواضع في الجسم ومن ثم  شفط شوائب الدم دون استخدام المشرط في حالات معينة واستخدام المشرط في حالات أخرى.


وأوضح ياسر سعودي أنه تعلم ودرس الحجامة على يد أستاذ دكتور، مضيفا أن الحجامة ليس معترفا بها في مصر لكي يكون هناك تصريح بمزاولتها.
 

خبير الحجامة الحجامة الحجامة تعالج عزة مصطفي صدى البلد قناة صدي البلد

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