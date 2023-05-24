جامعة حلوان: توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال امتحانات نهاية العام

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

وصرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

وقد نوهت إدارة جامعة حلوان أنه على الطلاب بكافة الكليات الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصًَا على عدم تعرضهم لأي نوع من العقوبات الخاصة بقوانين الامتحانات.

حيث إن أعمال الغش والشغب بلجان الامتحانات بالجامعات تشمل عقوباتها الآتي :