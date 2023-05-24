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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال امتحانات نهاية العام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

وصرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

وقد نوهت إدارة جامعة حلوان أنه على الطلاب بكافة الكليات الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصًَا على عدم تعرضهم لأي نوع من العقوبات الخاصة بقوانين الامتحانات. 

حيث إن أعمال الغش والشغب بلجان الامتحانات بالجامعات تشمل عقوباتها الآتي : 

  •  أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".
  • كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة و يحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

 

 

نائب رئيس جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة حلوان Jobs Education

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