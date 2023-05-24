شعيرة : التوافق بشأن حلول تطوير الصناعة.. وننتظر التنفيذ | فيديو

قال باسل شعيرة رئيس غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، إن الصناعة الذراع الحقيقية للاستثمار، وبها استدامة من حيث الأهمية.



أضاف شعيرة خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الحوار الوطنى ناقش تحديات الصناعة، وكانت هناك اتفاق عليها، معقبا:" الأرضية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وتابع رئيس غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، أبرز التحديات التى تم مناقشتها، تعدد جهات الولاية، التشابك فى العديد من الجهات، حوافز المستثمرين، توفير العملة،عمليات التصدير.

التوافق على الحلول

وأكد رئيس غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات،تم وضع توافق على حلول للتحديات المشار إليه، التأخير دائما فى عملية التنفيذ.

وأضاف رئيس غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، أن الإرادة السياسية لإزالة المعوقات إمام الصناعه متواجدة بقوة.