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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بتوجيهات ملك البحرين بتقديم مساعدات عاجلة للسودان

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ،  بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بإرسال طائرة تابعة لشركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - تحمل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى جمهورية السودان متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وأكد العسومي أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للأشقاء في السودان ليس مستغربا وإنما يأتي في إطار السياسة الحكيمة  لملك البحرين في الوقوف والتضامن مع الدول الشقيقة وقت الأزمات والوقوف إلى جانب شعبها في ظل التحديات التي فرضها القتال في السودان، مثمنا دعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، بتسيير طائرة المساعدات إلى جمهورية السودان، والتي تأتي في إطار دعم مملكة البحرين للجهود الإنسانية والطبية في السودان.

وأشار العسومي إلى أن جهود مملكة البحرين في مساعدة السودان يأتي تأكيدًا على نهج المملكة الإنساني للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية وهذا ليس بغريب على مملكة البحرين في الوقوف مع الأشقاء و دول العالم أجمع في مختلف الظروف .
 

الامير سلمان بن حمد آل خليفة القتال في السودان الملك حمد بن عيسى آل خليفة جمهورية السودان حمد بن عيسي آل خليفة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

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