أول إجراء من الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد توجيه الرئيس بشأن اللاعب بغدودة

أكدت الدكتورة، رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هناك اتصالا قائما مع اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، خاصة أن الأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها.

وقالت رشا راغب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي لدعم اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، مؤكدة أنه سيكون هناك برامج معنية لاختيار المواهب وفقا لمعايير دولية.

خلق شخصية متميزة

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، أن الأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كافة المجالات، لخلق شخصية متميزة.



