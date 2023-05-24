دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور.. أيسر الكلمات والأدعية

دعاء لفك الكرب الشديد، الكثير يعاني من الهم والكرب، وورد في دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت" ، ودعاء لفك الكرب الشديد أصبح محل بحث كثير عبر محرك البحث جوجل هذه الأيام وعلينا أن نستغل هذه الكلمات في افضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثل بين الأذان والإقامة ووقت الفجر، وعند الإفطار للصائم وفيما يلي دعاء لفك الكرب الشديد.



دعاء لفك الكرب الشديد ورد في صحيح مُسلم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

-اللهم إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

-اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

وفي دعاء لفك الكرب الشديد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (دعوةُ ذي النُّونِ؛ إذ دعا بها في بَطنِ الحوتِ: لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبْحانَكَ، إنِّي كنتُ مِن الظالمينَ، فإنَّه لن يَدعُوَ بها مسلمٌ في شيءٍ إلَّا استجابَ له)

-لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد".

-لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم.

-عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ان نبي الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

- و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

-اللهم رحمتَك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفةَ عينٍ، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت.

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: دَعْوةُ ذي النُّونِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له

دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور

دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور ورد في السنة النبوية الكثير من الأدعية حول فك الكرب وتسهيل الأمور، وعلى المسلم بالإضافة لدعاء فك الكروب تسهيل الامور أن يكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عليه أيضا الإكثار من الذكر والاستغفار لفك الكرب وتسهيل الأمور.

ونقول في دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور، اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير أموري

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي، وقضى عني ديني.

-روي عنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

-اللهم يامسهل الشديد ويا ملين الحديد, ويامنجز الوعيد, ويا من هو كل يوم في امر جديد, اخرجني من حلق الضيق الي اوسع الطريق, بك ادفع ما لا اطيق, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, رب لا تحجب دعوتي, ولا ترد مسألتي, ولاتدعني بحسرتي, ولا تكلني الي حولي وقوتي, وارحم عجزي فقد ضاق صدري, وتاه فكرى وتحيرت في امري, وانت العالم سبحانك بسري وجهري, المالك لنفعي وضري, القادر علي تفريج كربي وتيسير اموري.

-اللهم يا مسبب الاسباب ويامفتح الابواب, ويامجيب الدعوات, وياقاضي الحاجات, اقضي حاجتي, وارزقني وظيفه طيبه صالحه تقربني منك, وتصلح لي من امر الدنيا والاخرة

-اللهم يامؤنسي في وحدتي, وياراحمي في غربتي, وياولي في نعمتي, ويامفرج كربتي, وياسامع دعوتي, ويا مقيل عثرتي, وياراحم دمعتي, ويارجائي في الضيق, ويارب البيت العتيق, ارزقني من عندك رزقا واسعا, ويسر لي الحصول علي وظيفه وعمل طيب يكفيني هم الدنيا والحاجه الي الناس.

-اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب

-لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب السموات والارض, ورب العرش العظيم

دعاء الكرب والظلم

في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" ألا أعلّمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربّي لا أشرك به شيئًا ".روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" ما أصاب أحدٌ قطّ همّ ولا حزن، فقال: اللهم إنّي عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلا أذهب الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا، قال: فقيل: يا رسول، ألا نتعلّمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها ".

-اللهم اربط علي قلب (اسم الشخص )كما ربطت علي قلب ام موسي, اللهم أنزل عليها السكينه واشرح صدرها وفرج كربها وارزقها مقام الصبر والتوكل وضاعف لها الاجر, ربي ارحم واشرح صدر اسم الشخص اللهم كن لها في كربها وهمها ربي رحماك بها يارب العالمين, اللهم اني استودعك قلب صديقتي يارب كن معها وقوها وذدها صبرا اللهم ارح قلبها

- اللهم اشفي يالله صديقتي وارفع وتجاوز عنها ربي لا تريني فيها بائسا يبكيني اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و احرسها بعينك التي لا تنام يارب اغرس في نبضات قلبها راحه وفي جسدها عافيه لا تفارقها ابدا.

-مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

