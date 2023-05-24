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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مكثفة في شارع 9 بحي المعادي |صور

رفع إشغالات في حي
رفع إشغالات في حي المعادي

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم، اجتماعا مع عدد من المواطنين لبحث الشكاوي واقتراحاتهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة واحداث نقلة نوعية على ارض الواقع لتحقيق رضا المواطن ورفع المعاناة عن كاهلهم .

وفي اطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري رئيس الحي بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية والاشغالات ومشرفي المربعات لرفع الاشغالات والتعديات بشارع 9 وامتداده بنطاق ثكنات المعادي وحدائق المعادي للحد من فوضى الاشغالات وعودة الإنضباط للشارع .

حملة رفع إشغالات في حي المعادي

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وعدد من الكراسي و والشيش المقدمة بالكافيهات كما تم غلق وتشميع  عدد من المحلات المخالفة بنطاق الشارع والتي قد تتسبب في غلق نهر الطريق أمام السيارات المارة وحركة المواطنين .

وجاء ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة شن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين ورصد وضبط المخالفين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع والصورة الحضارية، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال لقاءها اليوم على رؤساء الأحياء بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جدير بالذكر .. ان لقاء المواطنين شمل بحث عدة محاور من المحاور ألاساسية، وهي مخالفات البناء، والقمامة، والإشغالات، وتغيير النشاط و الرصف والانارة واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انها تستقبل أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الاعمال عبر التواصل الفوري مع فريق عمل "الواتس اب " ورقمه ٠١٠٠٧٥٤٨٣٢٨  وعبر غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والصفحة الرسمية للمنطقة على الفيس بوك و عنوانها https://www.facebook.com/Southern.area?mibextid=ZbWKw تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت ممكن .

 

رفع إشغالات في حي المعادي
رفع إشغالات في حي المعادي
رفع إشغالات في حي المعادي
رفع إشغالات في حي المعادي
رفع إشغالات في حي المعادي
رفع إشغالات في حي المعادي
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