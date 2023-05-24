زيادة حارات المرور.. تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان| تفاصيل

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين المنطقة الصناعية بـ شق الثعبان، وموقف استكمال خطة توصيل المرافق بها بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي الهيئة الهندسية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية .

تطوير منطقة شق الثعبان

وفي مستهل الاجتماع، أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والاسراع في أعمال التطوير والتي تشتمل تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئي طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق التام والجيد بين جميع أجهزة المرافق العاملة بالمنطقة للانتهاء من كافة الأعمال قبل أعمال الرصف مع مراعاة مناسيب أغطية المطابق وغرف التفتيش أثناء أعمال الرصف لنهو الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد مسبقا والتي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة .

ووجهت بضرورة تذليل كافة العقبات للبدء في اعمال رصف الطرق بالكيلو الاول بمنطقة شق الثعبان والتي تبدأ من مدخل المدينة على طريق الاوتوستراد وذلك بعد الانتهاء من المرافق ومنها العمل على تسهيل مهمة الاعمال لنزول معدات الرصف عبر التأكد من ازالة كافة المعوقات والاشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم .

وأكدت على البدء في عمل الارصفة واستغلال المساحات الفارغه اما المصانع التي تقع بمحازاة خط التنظيم كساحات انتظار للسيارات امام المعارض سواء موازية لها او عمودية مع تنفيذ ٣ حارات ذهابا و ٣ اخرى ايابا بعرض ١٠.٥ متر ليكون عرض الرصيف ١٢٠ سم من خلال تصميم معتمد ليكون ٦٠ سم ممشى و ٦٠ سم احواض للزراعة متفرقة .

وعلى هامش اللقاء وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالعمل على قدم وساق على رفع كفاءة واجهات وأسوار المصانع والمعارض بالكيلو الاول وفقا للتصميم المعتمد بالتعاون مع اصحاب المصانع والمعارض من خلال اعتماد لون موحد مع اعادة تركيب اعمدة الانارة الجديدة بعد اعمال الرصف .

وأوصت بتشكيل لجنة للنزول الى منطقة شق الثعبان لازالة ٣ غرف محولات كهربائية لعدم اعاقة اعمال الرصف و التنسيق مع شركة الصرف الصحي بتنفيذ غرف تفتيش المطر ومراعاة مناسيبها استغلالا لميول الارض بالمنطقة بالاضافة الى عقد لقاءات دورية مع مستثمري وأصحاب المصانع والورش بالمنطقة الصناعية لبحث اعمال تطويرها ورفع كفاءتها بصورة مستمرة ورفع الإشغالات ومخلفات السحالة والاتربة والتراكمات أولا بأول .