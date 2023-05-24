طالب عائد من السودان : جامعة بني سويف رفضت قبولي لهذا السبب

أكد محمد سعيد أحد الطلاب المصريين العائدين من السودان، أن لديهم مشكلة بالحصول على الأوراق الخاصة بهم من السودان، وأن بعض الجامعات في السودان تستغل الوضع، وترفع أسعار الحصول على تلك الأوراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطلاب العائدين من روسيا، لديهم ورق، فجميعهم كانت لهم الأولوية، فى دخول الجامعات.

ولفت إلى أن معظم الطلاب العائدين من السودان، يعانون من نفس المشكلة، وأن هناك أكثر من 1500 طالب.

وأشار إلى أنه ذهب لـ جامعة بنى سويف، وأنهم أكدوا أن المتاح لـ الفرقة الأولى والثانية فقط، وأكد أنه طالب بكلية طب بشري، وانه في الفرقة الرابعة.