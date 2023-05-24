طالبة عائدة من السودان: الجامعة بالخرطوم تطلب 11 ألف دولار مقابل الأوراق

أكدت إسراء حسين طالبة مصرية قادمة من السودان، أن الجامعات الأهلية والخاصة، ترفض الالتزام بقرارات وزارة التعليم العالي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها ذهبت لـ جامعة بنى سويف، وأن رئيس الجامعة قال إنهم سيعملون دفعة استثنائية، ولكن بعد ذلك قالوا أنهم غير ملزمين بقرارات الوزارة.



ولفتت إلى أنها بعد دفع الأموال تم رفضهم، وأنهم الآن فى الشارع، وهي طالبة بكلية طب، وتريد أن تستكمل الدراسة الخاصة بها.



وأشارت إلى أن الجامعة فى السودان تطلب 11 ألف دولار، من أجل الحصول على الأوراق الخاصة بهم، وأنهم لا يمتلكون أى أموال.



وكشفت أن العام دراسي بكلية طب السودان 1800 دولار، وأن مصاريف العام الأخير، راحت عليهم.

