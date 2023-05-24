وزير التعليم يقرر عقد لجان لحل جميع مشكلات المعلمين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية لشئون المعلمين لمناقشة تقرير إنجازات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وجهودها خلال الفترة الماضية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مؤكدًا على أن المعلم هو أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية، وأن الوزارة تعمل على تنميته مهنيا وإكسابه المهارات الجديدة فى ظل التحول الرقمى، والذكاء الإصطناعى، وتوفير منظومة تعليمية متميزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الاجتماع، جهود وإنجازات الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين والتى تتضمن إدارة الشئون الوظيفية للمعلمين، والإدارة العامة للقيادات التربوية، وإدارة الدعم والتواصل، وإدارة الإعارات، حيث قامت كل إدارة باستعراض أهم الإنجازات الخاصة بها وما تم تنفيذه من جهود خلال الفترة الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات الخاصة بتدريب القيادات، وحصر الاحتياجات الخاصة بالتدريبات، وانتقاء القيادات، وتمكين الكفاءات، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعداد تقارير دورية بالخطط التدريبية المنفذة، وفقا لأهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومعايير ترشيح المدربين، وحصر القاعات التدريبية، وإعداد قاعدة بيانات فى منظومة التدريب تشمل الحقائب التدريبية والمدربين، وأماكن التدريب، والبرامج التدريبية المنفذة، فضلا عن قياس العائد من التدريب على المتدربين وقياس أثر التدريب.

كما تمت مناقشة كافة الملفات المتعلقة بشئون المعلمين سواء فيما يتعلق بنقل المعلمين بين المحافظات، وفحص طلباتهم بعد موافقة السلطة المختصة، واستخدام البريد الإلكتروني فى الرد على استفسارات المديريات، والعمل على حل المشكلات الخاصة بالمعلمين من خلال عقد ورش عمل بين الإدارات، بالإضافة إلى تنسيق المديريات وعقد لجان لحل تلك المشكلات، وتطوير آليات التواصل والدعم لتنمية الموارد البشرية، وإجراء إحصائية تشمل المشكلات والمقترحات والاستفسارات الخاصة بالمعلمين بجميع المديريات التعليمية.

وفى نهاية الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد خطة تنفيذية طموحة خاصة بكل إدارة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، فى ضوء الوصف الوظيفي لها، للمتابعة المستمرة والوقوف على أولوياتها وآليات تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة للقيادات التربوية، وهالة محمد عبدالعظيم مدير عام الشئون الوظيفية للمعلمين، ومنال مختار مسئول الإعارات بالشئون الوظيفية، وأيمن ظريف القائم بأعمال إدارة التواصل والدعم، والدكتور أمين عبدالفتاح عضو الادارة المركزية لشئون المعلمين.