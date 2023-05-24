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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خصصت الجمعة المقبلة يومًا له| الأوقاف تكشف فضل الصلاة على النبي ..فيديو

أيمن أبو عمر
أيمن أبو عمر

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أنه حبا للرسول محمد صلى الله عليه سلم خصصت وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة للتحدث عن فضائل النبي العدنان.

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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، أن الأوقاف خصصت الجمعة المقبلة للحديث عن فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام وهي عنوان خطبة الجمعة المقبل، مؤكدا أن الكلام عن الرسول الكريم أفضل الحديث يوم الجمعة.


وأشار إلى أن الأوقاف تسعى من وراء ذلك إظهار مكانة وقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية والشباب الإسلامي، مردفا أنه من مظاهر هذه المحبة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد.

واستشهد وكيل وزارة الأوقاف، بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، داعيا للإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم وبيان قدره.

وعلق على اعتبار البعض دعوات الأوقاف للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة بدعة، قائلا: والله ليس من البدعة من شيء وأنه تحدث بدون علم أو فهم أو سند، مضيفا: هم يعلمون أن البدعة أمر مستحدث في الدين.


وأكد أن الصلاة على الرسول الكريم من أفضل العبادات التي يؤديها المسلم وليست في حاجة لأدلة باعتبارها أمرا مشروعا يحبه الله سبحانه وتعالى، مضيفا أن الصلاة على النبي تكفير للذنوب وليس ببدعة.


واستنكر قائلا: «بعض الناس شايفه نفسها حراس على الدين وإحنا لا، ومدافعين عن السنة وإحنا يعني هنفرط في سنة الرسول لا والله»، مستشهدا بقول الإمام النووي إنه يجوز الجهر بالذكر.. «كفاية كلام فيه شدة على الناس بشروا ولا تنفروا».


وأكمل وكيل وزارة الأوقاف: «والله أنا أحب أن ألقى الله وأنا أصلى على النبي».. الصلاة ليس به بدعة إنما ابتغاء مرضاة الله.
 

الأوقاف وزارة الأوقاف أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف أحمد موسى

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