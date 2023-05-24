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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتيجة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر بالدوري

صدى البلد

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا، وفيوتشر بفوز الأخير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين دون إحراز أهداف.

وشن لاعبو سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص الهجومية المتتالية قبل انتهاء الشوط الأول ولكن نجح محمود جنش حارس مرمي فيوتشرفي إنقاذ فريقه والحفاظ على شباكه

 

وأحرز أحمد عاطف هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة 60 من عمر المباراة

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا إحراز هدف التعادل من خلال شن هجمات متتاليه ولكن نجح حارس مرمي فيوتشر من الحفاظ على شباكه.

 

وخاض سيراميكا كليوباترا المباًراة بتشكيل مكون من :-

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

 

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

 

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

 

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .

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