عمرو مصطفى: أنتجت 16 أغنية من خلال الذكاء الاصطناعي

تم محاربتي في مشروع احياء اغاني التراث قبل أن يظهر

قال الملحن عمرو مصطفى، أنا سأتبرع بكل تعويضات حقوق الأغاني لبلدي صندوق تحيا مصر، مضيفا أن المصنفات الفنية يجب أن تضم محامين عن الملكية الفكرية للدفاع عن الملحنين.





وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تتم محاربتي في مشروع إحياء اغاني التراث قبل أن يظهر، لافتا إلى أن البعض استنساخ اعمالي في اغاني المهرجانات لذا قدمت مشروع احياء التراث عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأشار الملحن عمرو مصطفى، إلى أن مشروع احياء أغاني التراب يستهدف احياء أغاني الزمن الجميل.

وتابع قائلا: أنا أنتجت 16 اغنية من خلال الذكاء الاصطناعي.

